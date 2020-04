Michael Lang ist in der Türkei ein Thema

Michael Lang steht vor einer ungewissen Zukunft. Er wird sich im Sommer wohl erneut einem neuen Klub anschliessen, da er sowohl bei Leih-Klub Werder Bremen wie auch bei Gladbach, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht, für keine tragende Rolle vorgesehen ist.

Jetzt meldet türkischen Medienberichten zufolge Besiktas Interesse am Schweizer Nationalspieler an. Michael Lang wechselte im Sommer 2018 für knapp 3 Mio. Euro vom FC Basel, wo er absoluter Leistungsträger war, in die Bundesliga zu Gladbach. Dort hat er den Sprung zum Stammspieler allerdings nicht geschafft. Ein Transfer zeichnet sich ab. Angeblich ist für ihn auch eine Rückkehr zu seinem Stammklub FC St. Gallen ein Thema. Ob dies allerdings bereits nach dieser Saison der Fall sein könnte, ist fraglich.

Bei Besiktas könnte eine neue Türe aufgehen.

psc 2 April, 2020 11:23