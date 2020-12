Nach Spuck-Attacke: DFB gibt Strafmass bekannt

Gladbach-Stürmer Marcus Thuram muss nach seiner Spuck-Attacke am Wochenende erst einmal zuschauen.

Das DFB-Sportgericht sperrt den 23-jährigen Franzosen für fünf Spiele. Ein sechstes wird bis zum 21. Dezember 2021 auf Bewährung ausgesetzt. Thuram spuckt bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim am Samstag in der 79. Minute in Richtung Gegenspieler Stefan Posch. Der Übeltäter muss ausserdem eine Strafe in Höhe von 40’000 Euro bezahlen.

Thuram entschuldigte sich noch am Samstagabend für seine Tat: “Ich entschuldige mich bei allen, Stefan Posch, dem Gegner, meinen Teamkollegen, meiner Familie und allen, die meine Reaktion gesehen haben. Heute ist etwas passiert, das nicht zu meinem Charakter passt und nie passieren darf. Ich habe auf die falsche Weise auf einen Gegner reagiert und etwas geschah versehentlich und nicht absichtlich”, schrieb er auf Instagram. Auch klubintern wurde er bestraft.

psc 21 Dezember, 2020 16:35