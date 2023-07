Nicht Amdouni: Gladbach verstärkt sich mit tschechischem Stürmer

Borussia Mönchengladbach hat die gesuchte Verstärkung für den Sturm gefunden: Der Tscheche Tomas Cvancara wechselt zu den Fohlen.

Der 22-Jährige stösst laut "Sky" von Sparta Sprag zum Bundesligisten. Er sei ein Wunschspieler von Geschäftsführer Roland Virkus und Trainer Gerardo Seoane. Die Höhe der Ablöse ist noch nicht bekannt. Letzte Details seien auch noch zu klären, der Transfer befinde sich aber auf der Zielgeraden. Für Cvancara geht es damit abgesehen von einem kurzen Abstecher nach Empoli zu Juniorenzeiten erstmals ins Ausland.

Der Transfer bedeutet auch, dass Zeki Amdouni nicht nach Gladbach wechseln wird. Der Schweizer Nationalspieler wurde vor allem im Frühling ziemlich intensiv mit der Borussia in Verbindung gebracht. Letztlich dürfte er aufgrund der Leistungen in der Rückrunde aber schlicht zu teuer geworden sein. Gladbach hätte zunächst Spielerverkäufe tätigen müssen. Dabei ist insbesondere Manu Koné zu nennen. Ein Transfer des Franzosen verzögert sich aufgrund seiner an der U21-EM erlittenen Knieverletzung allerdings oder wird für die aktuelle Transferperiode sogar ganz suspendiert.

psc 13 Juli, 2023 16:35