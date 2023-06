Nico Elvedi hat eine wichtige Entscheidung getroffen

Der Schweizer Nati-Verteidiger Nico Elvedi hat einen wichtigen Beschluss gefasst, der für seine sportliche Zukunft weitreichende Folgen haben dürfte.

Der 26-jährige Innenverteidiger wird laut "Sky"-Journalist Florian Plettenberg seinen bis 2024 gültigen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach definitiv nicht verlängern. Da der Bundesligist einen ablösefreien Abgang des Abwehrspielers verhindern will, wird wohl ein Verkauf von Elvedi in diesem Sommer forciert. Dies deutete Sportdirektor Roland Virkus zuletzt bereits an.

Wohin der Weg des Verteidigers führt, ist offen. Laut "Sky" hat Elvedi in England und in Italien diverse Optionen. Unter anderem wurde die AS Roma in der Vergangenheit als potentieller Interessent gehandelt. Die Römer nehmen mit Evan N'Dicka aber bereits einen anderen Bundesliga-Profi unter Vertrag. Ob es da auch noch Platz für Elvedi gibt, bleibt abzuwarten.

psc 13 Juni, 2023 12:42