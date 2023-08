Omlin vollbringt mit seinem Assist beim 4:4 Historisches

Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg liefern sich zum Bundesliga-Auftakt ein wildes 4:4. Jonas Omlin stellt dabei einen besonderen Wert auf.

Nach einem Abschlag von Jonas Omlin in der 37. Minute traf Nathan Ngoumou gegen den FC Augsburg zum zwischenzeitlichen 3:1 für Borussia Mönchengladbach. Das Besondere an Omlins Assist: Der Schweizer Nati-Goalie und neue Kapitän der Borussia ist erst der zweite Keeper, der an einem 1. Bundesliga-Spieltag ein Tor vorbereitete.

Trotzdem kamen die Fohlen in Augsburg am Ende nicht über ein 4:4 hinaus und verpassten damit zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison den Dreier.

adk 20 August, 2023 11:37