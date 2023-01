Perfekt: Christoph Kramer verlängert bei Gladbach um 2 Jahre

Mittelfeldspieler Christoph Kramer verlängert seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um zwei zusätzliche Jahre.

Der 31-jährige Routinier spielt mittlerweile seit fast zehn Jahren für den Bundesligisten und hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2025 unterzeichnet. «Christoph hat in dieser Saison bewiesen, wie wertvoll er nach wie vor für unsere Mannschaft ist. Mit seiner fussballerischen Erfahrung auf dem Platz sowie seiner Persönlichkeit ist er eine ganz wichtige Säule in unserem Kader», sagt Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus anlässlich der Vertragsverlängerung. Kramer sagt zu seiner Verlängerung: «Ich habe immer betont, dass ich mich hier bei Borussia unfassbar wohlfühle, dem Verein viel zu verdanken habe und ich hier am liebsten bis zum Ende meiner Karriere bleiben würde. Aktuell macht es mir wahnsinnig viel Spass, für Borussia zu spielen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich noch länger hierbleiben darf.»

🤝 Borussia hat den zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Christoph Kramer vorläufig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. — Borussia (@borussia) January 3, 2023

psc 3 Januar, 2023 12:09