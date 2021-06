Ein Premier Ligist jagt Gladbach-Stürmer Marcus Thuram

Gladbach-Stürmer Marcus Thuram steht bei Premier Ligist Tottenham ganz hoch im Kurs.

Die Spurs möchten sich die Rechte am 23-jährigen Franzosen noch in diesem Sommer sichern. Thuram steht bei den Fohlen noch bis 2023 unter Vertrag. Beim richtigen Angebot müsste man ihn aber ziehen lassen, wobei die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Mio. Euro laut “Bild” abgelaufen ist.

Nach einem Beicht von “RMC” geniesst der zweikampfstarke Angreifer bei den Londonern höchste Priorität. Auch Teamkollege Alassane Pléa soll sich mit einem Wechsel befassen.

psc 9 Juni, 2021 19:58