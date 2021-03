Rose-Nachfolger gefunden: Xabi Alonso wird neuer Gladbach-Trainer

Das ist ein echter Hammer! Borussia Mönchengladbach hat im ehemaligen Bayern-Star Xabi Alonso den Nachfolger für den zum BVB wechselnden Marco Rose gefunden.

Nach Informationen von “Sport Bild” und “Bild” wird Xabi Alonso zur kommenden Saison neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach werden. Der Spanier, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Bayern München, Real Madrid und den FC Liverpool spielte, wird damit auf Marco Rose folgen, den es zu Borussia Dortmund zieht.

Alonso trainiert derzeit in seiner Heimat noch die zweite Mannschaft von Real Sociedad, mit der er nach 19 Spieltagen in der dritten Liga Tabellenführer ist. Im Anschluss an die Saison geht es für ihn zurück nach Deutschland.

adk 22 März, 2021 10:37