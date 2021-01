Rose zu Embolos Corona-Causa: “Gibt schon noch Dinge zu klären”

Breel Embolos Verstoss gegen die Corona-Regeln sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Nun äussern sich nochmals Trainer Marco Rose und Mitspieler Lars Stindl.

Was sich genau bei Breel Embolo in der besagten Nacht, in der der Nati-Star gegen die Corona-Regeln verstossen haben soll abspielte, ist der Öffentlichkeit bislang unklar. Über mögliche Sanktionen für den Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach wird weiter spekuliert.

Cheftrainer Marco Rose sagte in diesem Bezug gegenüber “BamS”: “Es gibt von Breels Seite schon noch ein paar Dinge zu klären. Wir glauben ihm zwar, dass er nicht Teil einer Party war – aber klar ist auch, dass er dort, wo er war, nicht hätte sein dürfen. Die anderen Dinge sind etwas für seine Anwälte.”

Kapitän Lars Stindl nahm seinen Kollegen ebenfalls in die Pflicht und betonte: “Natürlich hat Breel einen Fehler gemacht. Dafür muss er geradestehen und auch eine Strafe bekommen.”

adk 24 Januar, 2021 10:36