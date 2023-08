Seoane lässt Elvedis Rolle zum Bundesliga-Start offen

Nico Elvedi will seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern. Wie es mit dem Nati-Verteidiger weitergeht, steht jedoch aus.

Zuletzt stand Nico Elvedi bereits vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu den Wolverhampton Wanderers. Doch mit der Trennung von Trainer Julen Lopetegui bei den Wolves ist der Transfer vorerst vom Tisch. Vor dem Start der Bundesliga ist Elvedi noch immer bei der Borussia, dabei ist seine Rolle weiterhin ungeklärt.

"Zunächst einmal hat Nico ganz normal trainiert in der Woche. Er steht, was das Gesundheitliche angeht, zur Verfügung und verfügt über einen guten Fitnessstand. Dass es eine offene Personalie ist, wissen alle", erklärte Coach Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz am Donnerstag und liess Elvedis Rolle für das Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) komplett offen. "Es wird sich zeigen, ob er morgen im Kader dabei ist oder nicht - und wenn ja, ob er dann am Samstag von Anfang an spielt, eingesetzt wird oder nicht. Das kann ich heute noch nicht verraten." Denkbar ist bis Ende der Transferperiode nach wie vor, dass sich Elvedi verabschiedet.

adk 17 August, 2023 15:15