Sorgen um Omlin: "Ich hoffe, es ist nichts Wildes"

Das Kapitänsdebüt von Jonas Omlin bei Borussia Mönchengladbach verlief unglücklich: Der Schweizer Nati-Keeper musste zur Pause verletzt raus.

Borussia Mönchengladbach holte gegen Jonas Omlins Ex-Klub Montpellier im Testspiel ein 2:2. Für Omlin war es die Premiere als Kapitän der Fohlen. Der 29-Jährige rettete in der 19. Minute gegen Teji Savanier, fiel dabei aber unglücklich auf die Schulter und blieb liegen. Zwar konnte er nach kurzer Behandlungspause weitermachen - zur Halbzeit war dann aber für ihn Schluss.

"Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit der Schulter. Aber ich hoffe, es ist nichts Wildes. Es war eine Vorsichtsmassnahme", sagt Omlin selbst. Für Gladbach steht am 11. August die erste Runde des DFB-Pokals gegen Bersenbrück an - hoffentlich mit Omlin.

adk 6 August, 2023 11:16