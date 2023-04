US-Nationalspieler Joe Scally verlängert bei Gladbach

Abwehrspieler Joe Scally verlängert seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach.

Der 20-Jährige stiess Anfang 2021 zu den Fohlen und hat bisher 56 Bundesligaspiele bestritten. In dieser Saison ist der US-Nationalspieler meist nur Ergänzungsspieler, dennoch hat Gladbach mit Scally nun langfristig bis 2027 verlängert.

«Joe hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. In seinem Alter und in dieser Geschwindigkeit den Weg vom hoffnungsvollen Talent in der U23 bis zum Stammspieler in der Bundesliga und sogar zum WM-Fahrer zu gehen, ist beispielhaft für den Werdegang, den wir bei externen Top-Talenten anstreben», sagt Sportdirektor Roland Virkus.

✍ Borussia hat den bis 2026 laufenden Vertrag mit @jjscally_10 vorzeitig um ein Jahr verlängert! — Borussia (@borussia) April 20, 2023

psc 20 April, 2023 16:56