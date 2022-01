Vertrag läuft 2023 aus: Hofmann spricht über seine Zukunft

Jonas Hofmann ist vertraglich noch bis 2023 an Borussia Mönchengladbach gebunden. Eine Verlängerung kann sich der Offensivspieler vorstellen.

Seit Januar 2016 steht Jonas Hofmann bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Und der 29-Jährigen könnte durchaus länger als bis 2023 bei den ‘Fohlen’ spielen. Dies deutete der deutsche Nationalspieler nun gegenüber der “Bild”-Zeitung an.

“Ich stehe dem ganzen aufgeschlossen gegenüber. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Max Eberl. Mit ihm kann ich über alles sprechen. Fakt ist: Ich fühle mich in Gladbach sehr wohl. Sonst könnte ich auch nicht diese Leistungen bringen”, teilte Hofmann mit. In der jüngeren Vergangenheit wurde er auch mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Im vergangenen Sommer soll sich angeblich sogar der FC Bayern mit ihm befasst haben.

