Wichtiges Zeichen: Jonas Hofmann verlängert bei Gladbach

Der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann sieht seine Zukunft weiterhin bei Borussia Mönchengladbach und hat seinen Vertrag verlängert.

Wie der Bundesligist am Montag mitteilt, hat der 30-Jährige einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis 2025 plus Option auf eine weitere Saison unterzeichnet. Sportdirektor Roland Virkus ist glücklich über die Verlängerung mit Hofmann: “Jonas ist in seinen sechseinhalb Jahren bei uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden Er hat hier eine beeindruckende Entwicklung genommen – erst zum Stammspieler und Führungsspieler bei uns und mittlerweile auch zu einer festen Grösse in der deutschen Nationalmannschaft.”

Borussia hat den 2023 auslaufenden Vertrag mit Jonas Hofmann vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert, inklusive einer Option für ein weiteres Jahr. So schön, dass du uns noch länger erhalten bleibst, Hoffi! 💚 — Borussia (@borussia) August 8, 2022

psc 8 August, 2022 14:35