Xabi Alonso neuer Gladbach-Coach? Das meint sein Berater

Xabi Alonso könnte für Marco Rose ab Sommer bei Borussia Mönchengladbach übernehmen. Nun bezieht der Berater des Spaniers Stellung.

Die “Sport Bild” und “Bild” hatten am Montagmorgen berichtet, dass Manager Max Eberl in Xabi Alonso den Nachfolger für den im Sommer zum BVB abwandernden Marco Rose gefunden hat. Verkündet wurde dies von offizieller Seite jedoch noch nicht. Borussia Mönchengladbach kommentierte dies bislang nicht. Und so hält sich auch der Berater des früheren Mittelfeldspielers bedeckt.

“Ich kommentiere Gerüchte grundsätzlich nicht. Xabi ist hier bei Real Sociedad und konzentriert sich auf die Aufgabe”, sagte Alonsos Berater Inaki Ibánez gegenüber “Sport1” und stellte klar: “Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.” Fakt ist, dass Alonso derzeit noch bei Real Sociedad angestellt ist und dort die zweite Mannschaft in der 3. spanischen Liga trainiert. Und dort wurde Roberto Olabe, der Direktor von Real Sociedad, von der “Marca” wie folgt zitiert: “Wir würden uns sehr wünschen, dass Xabi bei uns bleibt.”

adk 22 März, 2021 13:21