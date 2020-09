Xhaka kann sich Gladbach-Rückkehr vorstellen

Granit Xhaka spielte vier Jahre für Borussia Mönchengladbach. Eine Rückkehr dorthin könne sich der Schweizer vorstellen – es müsse aber “alles passen”.

Dass Granit Xhaka in seiner Karriere noch einmal für Borussia Mönchengladbach aufläuft, scheint durchaus möglich zu sein. Zumindest räumt sich der Mittelfeldspieler diesem Szenario selbst eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu.

“Sagen wir mal so: Man weiss nie, was im Fussball passiert. Ich hatte in Mönchengladbach eine wirklich super Zeit, habe immer noch viele sehr gute Freunde dort, mit denen ich regelmässig Kontakt habe”, sagt Xhaka im Interview mit dem “Sportbuzzer” und ergänzt: “Ich habe dort meine wunderbare Frau kennengelernt, und ihre Familie wohnt dort. Daher wird es mich immer wieder an den Niederrhein ziehen.”

Ob es für den Profi vom FC Arsenal allerdings auch wirklich dazu kommen wird? “Zu einer Rückkehr in den Borussia Park: Da muss dann sicher für alle Parteien alles passen”, erklärt der 27-Jährige und fügt an: “Ich habe auch noch sehr guten Kontakt zu Mönchengladbach. Zu den Schweizern dort im Team, aber auch zur dortigen Führungsetage. So habe ich in meinem Urlaub etwa Max Eberl einen kurzen Besuch abgestattet, das ist für mich ganz normal und hat mit Respekt vor diesem grossartigen Verein zu tun, der mir in meiner Karriere sehr viele Türen geöffnet hat. Daher wird der Verein immer in meinem Herzen sein.”

Zumindest in diesem Sommer dürfte eine Rückkehr in die Bundesliga für Xhaka nicht infrage kommen. Bei den Gunners soll der Stratege, der in London noch Vertrag bis 2023 besitzt, wieder eine wichtige Rolle einnehmen.

adk 6 September, 2020 11:53