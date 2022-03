YB-Verteidiger Cédric Zesiger als Ginter-Nachfolger im Gespräch

Borussia Mönchengladbach steht im Sommer vor einem grossen Umbruch. Im Fokus der Fohlen befindet sich auch YB-Verteidiger Cédric Zesiger.

Der 24-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zum Schweizer Nationalspieler gemausert. In der zentralen Abwehr der Young Boys ist er gesetzt, wobei er in dieser Saison zwischenzeitlich durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Deutschen Medienberichten zufolge befasst sich Gladbach nun mit Zesiger.

Beim Bundesliga-Klub könnte der gross gewachsene und zweikampfstarke Verteidiger die Position von Matthias Ginter einnehmen, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird. Mit Schweizern hat man bei Gladbach in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Zesiger könnte mit Nico Elvedi sogar ein rein schweizerisches Innenverteidiger-Duo bilden.

Sein Vertrag in Bern läuft aktuell nur noch bis Juni 2023.

psc 28 März, 2022 15:31