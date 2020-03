Bundesliga stellt Spielbetrieb per sofort ein

Nun also doch: Auch die Bundesliga setzt den Spielbetrieb per sofort ein.

Der 26. Spieltag wird in der 1. und 2. Bundesliga nicht wie geplant am Wochenende vor leeren Rängen durchgeführt. “Angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen in direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und 2. Bundesliga hat das Präsidium der DFL Deutsche Fussball Liga kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen”, schreibt die DFL in einer Mitteilung.

Darüber hinaus empfiehlt das Gremium der Mitgliederversammlung der Profiklubs, die am Montag stattfindet, den Spielbetrieb bis zum 2. April auszusetzen.

Nach aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus: #DFL beschließt Verlegung des 26. Spieltags der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/1YLxW9rcco pic.twitter.com/9jJaADVEtC — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 13, 2020

psc 13 März, 2020 16:15