Die Top 7 Bundesliga-Transfers 2020

Die Bundesliga-Saison 2020/21 ist beinahe Geschichte. Wir blicken etwas zurück und werfen ein Auge auf die besten Transfers. Sieben Wechsel greifen wir heraus.

Die Bundesliga liess sich auch durch die Corona-Pandemie nicht bremsen. An der Spitze hat sich mit Meister FC Bayern nicht viel geändert, dahinter ist aber einmal mehr eine grosse Dynamik auszumachen. Transfers von Spielern und Verschiebungen von Fußballtalenten zwischen den Mannschaften sorgen dafür, dass die Karten stets neu gemischt werden. Die großen Transfers spielen sich jedoch nicht nur im Inland ab, sondern werden vor allem international abgewickelt. Nicht selten tauchen daher in der Bundesliga plötzlich begnadete Spieler auf, die zuvor niemand auf dem Radar hatte.

Top Transfer 1: Florian Wirtz

Der erste Spieler auf unserer Liste ist Nationalspieler Florian Wirtz. Bayer Leverkusen hat es geschafft, das Supertalent vom 1. FC Köln abzuwerben. Dabei ist jedoch nicht der Kauf an sich das Überraschende, sondern der Preis. So konnte Leverkusen den vielversprechenden Spieler für gerade einmal 200’000 Euro erstehen, da sein Vertrag im vergangenen Sommer auslief. Ein echtes Schnäppchen, wenn man das Potenzial des Spielers bedenkt. Die positiven Prognosen für Wirtz bestätigten sich, so dass er jetzt einen festen Platz in der Stammmannschaft hat und seinen Marktwert um ein Vielfaches steigern konnte. Auch Florian Wirtz selbst scheint mit der Entwicklung zufrieden zu sein. Davon zeugt, dass er seinen Vertrag mit Leverkusen bis 2023 verlängert hat.

Top Transfer 2: Erling Haaland

Auch Borussia Dortmund konnte sich im Jahr 2020 über einen neuen Spieler freuen. Der Verein kaufte im Januar den Spieler Erling Haaland von RB Salzburg ab. Dabei kann sich der Betrag von 20 Millionen Euro durchaus sehen lassen – allerdings ist er bei der Leistung Haalands auch nicht wirklich überraschend.

Der norwegische Spieler weist in dieser Saison eine Bilanz von 25 Toren in 26 Bundesliga-Spielen auf. In Hinblick auf sein junges Alter von 20 Jahren beeindruckt dieses Ergebnis sogar noch mehr. Haaland bringt enormes Potenzial mit. Mit Haaland ist Dortmund also ein überaus gutes Geschäft geglückt.

Top Transfer 3: Ridle Baku

Beim Erwerb des Spielers Ridle Baku handelte es sich ebenfalls um einen bundesligainternen Wechsel. So kaufte der VfL Wolfsburg Baku im Oktober 2020 von Mainz 05 ab. Dabei wechselte der Spieler für den stolzen Preis 10 Millionen Euro den Verein.

Der Grund für den Transfer lag darin, dass der VfL Wolfsburg aufgrund einer Verletzung in der Verteidigung eine Personallücke zu beklagen hatte. Der noch junge Ridle Baku füllte sie jedoch mit Bravour, so dass er kurz darauf auch seinen Einstand im DFB-Team geben konnte. Insgesamt legte Baku einen beachtlichen Werdegang hin, der für die Zukunft viel verspricht.

Top Transfer 4: Jude Bellingham

Borussia Dortmund glückte 2020 noch ein weiterer interessanter Transfer. Dem BVB gelang es, Jude Bellingham vom englischen Verein Birmingham City abzuwerben. Dabei konnte Dortmund das Geschäft im Juli 2020 für den Preis von 25 Millionen Euro abschließen. Somit zählt der Kauf Bellinghams berechtigterweise zu den teuersten Transfers 2020. Dass das Geld gut angelegt ist, zeigt allein die Konkurrenz. So buhlten auch der FC Bayern und Manchester United um das Nachwuchstalent.

Top Transfer 5: Matheus Cunha

Auch Hertha BSC hatte im Jahr 2020 einen Neuzugang zu vermelden. Bei dem neuen Teammitglied handelt es sich um Matheus Cunha, der sich bei RB Leipzig einen Namen machen konnte. Der Transfer spielte sich im Januar 2020 ab und kostete Hertha BSC 18 Millionen Euro.

Der Berliner Verein möchte mit Cunha vor allem seine Offensive stärken – und das gelingt! Cunha begeistert durch sein großes Talent, das zwar noch ein wenig Zeit zum Reifen benötigt, aber dennoch eine erfolgversprechende Grundlage bietet.

Top Transfer 6: Edmond Tapsoba

2020 hat sich noch ein weiterer Transfer im Wert von 18 Millionen Euro zugetragen. Diesmal hat er erneut internationalen Charakter und betrifft den Spieler Edmond Tapsoda. Bei dem Käufer handelt es sich erneut um Bayer Leverkusen, der den Verteidiger im Januar vom portugiesischen Verein Vitória Guimaraes abkaufte.

Allerdings überraschte die Entscheidung von Leverkusen viele Fußballfans, denn Tapsoba war zu diesem Zeitpunkt noch recht unbekannt. Sein Name machte höchstens als Geheimtipp die Runde. Leverkusen bereute den Kauf jedoch nicht. Tapsoba konnte die Verteidigung der Mannschaft stabilisieren, wobei er vor allem durch seine starken Qualitäten im Zweikampf überzeugen konnte. Doch auch dem Spieler scheint es bei Bayer Leverkusen zu gefallen. So verlängerte er seinen Vertrag bis 2026, was Fans des Vereins noch viele Spiele mit dem starken Verteidiger bescheren dürfte.

Top Transfer 7: Dani Olmo

Der nächste Top Kauf ist mit dem Namen Dani Olmo verbunden, der im Jahr 2020 ebenfalls die Mannschaft wechselte. Auch hier handelt es sich wieder um einen internationalen Transfer. So kaufte der RB Leipzig den spanischen Spieler im Januar dem kroatischen Top Verein Dinamo Zagreb ab. Für den Kauf legte Leipzig ganze 21 Millionen Euro hin, was den Wert des spanischen Spielers unterstreicht. Olmo zeichnet sich vor allem als starker Offensivspieler aus, eine Rolle, die er auch in der spanischen Nationalmannschaft bereits bestens ausgefüllt hatte.

Fazit: Gute Aussichten auf ein spannendes Spieljahr 2021

Auch die kommende Saison verspricht bereits Spannung. Die sieben Spieler, die wir herausgegriffen haben, werden sich bei ihren neuen Klubs weiter beweisen müssen. Zudem wartet bereits wieder eine Vielzahl von weiteren Wechseln, die die Spielzeit 2021/22 spannend werden lassen werden. Wir sind erneut gespannt, wer sich behaupten wird und wer durchfällt.

psc 11 Mai, 2021 10:53