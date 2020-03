Corona-Virus: Bundesliga droht Geisterspieltag

Wegen dem Corona-Virus steht die Bundesliga erstmals in ihrer Geschichte vor einem Geister-Spieltag.

Schon am kommenden Wochenende könnten Partien in der deutschen Bundesliga (darunter unter anderem Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04) ohne Zuschauer stattfinden! Einen solchen Umstand hat es bis dato noch nie in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse gegeben.

In einem Statement teilte die DFL (Deutsche Fussball Liga) nun folgendes mit:

“Das Corona-Virus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fussball in eine schwierige Situation. Selbstverständlich gilt der Gesundheit der Bevölkerung und damit auch aller Fussball-Fans oberste Priorität. Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht.

Selbstverständlich werden sich die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen.

Gleichzeitig steht es ausser Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so erhalten Clubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.”

Das DFL-Präsidium wird sich hierzu kurzfristig erneut austauschen und zeitnah ein Treffen der Clubs ansetzen.

adk 8 März, 2020 16:37