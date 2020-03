Deutsche Ultras nehmen Spielabbrüche in Kauf

Der Zusammenschluss “Fanszenen in Deutschland” hat für den kommenden Bundesliga-Spieltag weitere Proteste bis hin zu Spielabbrüchen angekündigt.

Die Fans stellen klare Forderungen: Der DFB soll Kollektivstrafen abschaffen und die Strafe gegen die BVB-Fans, die für zwei Jahre von Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim ausgeschlossen wurden, per sofort aufheben. Der Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp ist zum Feindbild avanciert und wurde zuletzt über Transparente verschmäht und beleidigt. Am vergangenen Wochenende kam es in der Münchner Allianz Arena deshalb zu einem Eklat, der zu einem Ballgeschiebe auf dem Spielfeld führte.

“Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen”, heisst es in einer Erklärung der Fanszene. Der DFB wird direkt attackiert: “Die tatsächliche Schande der vergangenen Wochen liegt im Verhalten der Verbände, allen voran des DFB”. Unter dem neuen Präsidenten Fritz Keller habe sich “nichts zum Positiven verändert”, es bestünde “kein ernsthaftes Interesse an einem Dialog”.

Verschiedene Klubs hatten zuletzt angekündigt, Spiele abzubrechen, falls es zu ähnlichen Vorkommnissen wie am vergangenen Wochenende kommt.

psc 6 März, 2020 13:00