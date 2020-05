DFL meldet 10 Corona-Fälle in 1. und 2. Bundesliga

Das umfassende Testprogramm in der 1. und 2. Bundesliga hat in der vergangenen Woche begonnen. Am Montag werden zehn positive Fälle gemeldet.

Dies gibt die Deutsche Fussball Liga bekannt. Insgesamt wurden seit letzter Woche 1’724 Tests bei Spielern, Trainern, Physiotherapeuten und weiterem Mannschaftspersonal durchgeführt. Zehn davon sind also positiv aufgefallen. Der 1. FC Köln meldete am vergangenen Freitag drei positive Fälle. Welche Klubs ausserdem betroffen sind und woher die sieben weiteren positiven Tests stammen, gibt die DFL nicht bekannt.

Die Liga will die Kommunikation übernehmen und nicht mehr die Vereine über die Resultate informieren lassen. Am Mittwoch könnte von der Politik ein Signal versandt werden, ob und wann der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder aufgenommen werden könnte.

