Bundesliga soll (erst) ab Dienstag unterbrochen werden

Die Deutsche Fussball Liga schlägt der am Montag tagenden Mitgliederversammlung eine Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebs ab Dienstag vor. Der aktuelle Spieltag soll stattfinden

Nach Ansicht der DFL soll der anstehende Spieltag noch vor leeren Zuschauerrängen durchgeführt werden. Bis auf die Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden, die wegen der beiden positiven Corona-Fälle im Team von Hannover verschoben wird. Ab der kommenden Woche soll der Spielbetrieb dann bis mindestens 3. April ruhen. Und zwar sowohl in der 1. wie auch 2. Bundesliga. Dies hat das Präsidium an einer Sitzung am Freitag entschieden.

Ziel sei es weiterhin, “die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen – aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte.”

psc 13 März, 2020 10:37