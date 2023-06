Die AS Roma stellt Neuzugang Evan N’Dicka vor

Nachdem Evan N'Dicka seinen Wechsel zur AS Roma bereits bei der ivorischen Nationalmannschaft angekündigt hatte, bestätigen ihn die Italiener nun offiziell.

Wie die Giallorossi am Mittwoch mitteilen, unterschreibt für fünf Jahre. Der Transfer erfolgt ablösefrei. N'Dicka kassiert in Rom laut "Foot Mercato" vier Millionen Euro pro Jahr. Zudem kassiert er ein Handgeld in Höhe von 2,8 Millionen.

"Die Art und Weise, wie mir das Projekt erklärt wurde, sowie die Geschichte und das Prestige dieses Vereins haben in mir den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen, einer fantastischen Stadt, die Fussball liebt und für ihn lebt. Ich kann es kaum erwarten, vor meinen neuen Fans im Olimpico auf dem Platz zu stehen und meinen Beitrag zum Erreichen unserer Ziele zu leisten", freut sich der französische Innenverteidiger über seinen Wechsel.

psc 21 Juni, 2023 15:20