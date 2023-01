Barça ist an Eintracht-Verteidiger Evan N’Dicka dran

Der französische Innenverteidiger Evan N’Dicka weckt bei internationalen Topklubs grosses Interesse. Jetzt ist auch Barça am Verteidiger von Eintracht Frankfurt dran.

Laut «Sport 1» reihen sich die Katalanen in die ohnehin bereits grosse und namhafte Liste der Interessenten (u.a. Arsenal, Juventus, Sevilla) ein. N’Dicka ist nur noch bis Saisonende an die Eintracht gebunden. Seit seiner Ankunft im Sommer 2018 hat er sich zu einer festen und zuverlässigen Grösse im Abwehrverbund entwickelt. Die Frankfurter würden den auslaufenden Vertrag mit ihm zwar gerne verlängern, scheinen aber chancenlos. N’Dicka ist bereit für eine neue Herausforderung und für den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Der 23-Jährige steht im Sommer vor der Qual der Wahl. Bereits jetzt kann er beliebig mit interessierten Klubs verhandeln und könnte einem sogar schon den Zuschlag für ein Engagement ab dem 1. Juli geben.

psc 5 Januar, 2023 13:38