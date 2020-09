Bas Dost vor Abgang bei Eintracht Frankfurt

Der niederländische Angreifer Bas Dost könnte Eintracht Frankfurt nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Nach Angaben des “Algemeed Dagblad” steht der 31-jährige Torjäger vor einem Wechsel zum belgischen Meister FC Brügge. Bas Dost kehrte vor Jahresfrist nach drei Jahren in Portugal bei Sporting in die Bundesliga zurück, konnte sich bei Eintracht Frankfurt (auch verletzungsbedingt) aber nur teilweise in Szene setzen.

Nun soll trotz Vertrag bis 2022 in Frankfurt ein neuerlicher Transfer zur Debatte stehen. Auch andere Klubs interessieren sich für ihn, der FC Brügge buhlt aber am intensivsten.

psc 2 September, 2020 09:42