Danny da Costa plant Abgang aus Frankfurt

Aussenverteidiger Danny da Costa sieht seine Zukunft nicht mehr bei Eintracht Frankfurt.

Der 27-jährige Rechtsfuss kommt in dieser Saison in der Bundesliga für die Hessen total gerade einmal auf 106 Einsatzminuten. Viel zu wenig für da Costa, der in der Vergangenheit noch zum Stamm der Frankfurter zählte. Laut “Sport Bild” könnte er für ein Leihgeschäft bei den abstiegsgefährdeten Klubs Mainz 05 und Schalke 04 ein Thema werden. Bereits in der letzten Transferperiode galt ein Wechsel da Costas als mögliche Option. Im Winter könnte es nun definitiv soweit sein.

psc 23 Dezember, 2020 09:59