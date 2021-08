Eintracht Frankfurt akzeptiert Offerte für Amin Younes

Spielmacher Amin Younes steht kurz vor dem Abschied bei Eintracht Frankfurt.

Die Hessen haben gemäss übereinstimmenden Medienberichten ein Angebot in Höhe von 4 Mio. Euro für den 28-jährigen Offensivspieler akzeptiert. Abgegeben hat dieses der saudische Verein Al-Shabab. Amin Younes wird in Kürze in Riad den Medizincheck für den Transfer bestreiten.

Der frühere deutsche Nationalspieler stiess im vergangenen Sommer für ein zweijähriges Leihgeschäft aus Napoli zur Eintracht. Angeblich wollten die Hessen den Spielgestalter fix unter Vertrag nehmen, allerdings kam es gehaltstechnisch zu keiner Einigung. Nun folgt stattdessen der definitive Abschied.

psc 17 August, 2021 10:46