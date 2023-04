Eintracht Frankfurt bestätigt den Abgang von Daichi Kamada

Der japanische Spielmacher Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende.

Dies bestätigen die Hessen am Mittwochnachmittag offiziell. «Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs – mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr. Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute», lässt sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zitieren.

Wo Kamada in Zukunft unterkommt, ist noch unklar. Zunächst wurde Borussia Dortmund als heisser Interessent ins Spiel gebracht, diese Spur scheint inzwischen aber erkaltet. Stattdessen könnte es für den Nationalspieler zu Barça oder Atlético oder auf die Insel zu einem Premier League-Klub gehen.

ℹ️ Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt. Der 26-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nach sechs Jahren bei der Eintracht nicht verlängern und den Klub nach der Saison verlassen. Lasst uns die schönen Jahre in der restlichen Zeit gemeinsam erfolgreich vollenden ✊#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 12, 2023

psc 12 April, 2023 16:20