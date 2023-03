Eintracht Frankfurt schnappt sich wohl Houssem Aouar

Eintracht Frankfurt wird sich im Sommer wohl den französischen Spielmacher Houssem Aouar sichern.

Der 24-jährige Mittelfeldprofi kann seinen Stammklub Olympique Lyon nach dieser Saison ablösefrei verlassen und wird dies nach Informationen von «Sport 1» wohl auch tun. Demnach sei zwar noch nicht fix, aber die Rahmenbedingungen eines Wechsel nach Frankfurt stehen offenbar. Aouar soll künftig ein Monatsgehalt von 250’000 Euro kassieren. Zudem winkt ihm ein einmaliges Handgeld in Höhe von 5 Mio. Euro.

Der Spielgestalter kommt in dieser Saison wegen einigen Verletzungsproblemen für Lyon erst auf neun Ligaeinsätze. Spätestens nächste Saison will er wieder voll angreifen. In der Vergangenheit waren bereits Topklubs aus der Premier League, etwa Manchester United, an ihm dran.

Update: Assouar hat rasch auf den Medienbericht reagiert und betont, dass für die kommende Saison von seiner Seite her noch keine Entscheidung gefallen sei. «Manche Menschen wissen also vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde… das ist stark», schreibt er.

Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine…c’est fort ! 🤩🤣#pastresserieux #jailhabitude https://t.co/qedk9Toeja — Houssem (@HoussemAouar) March 1, 2023

psc 1 März, 2023 18:42