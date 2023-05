Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner trennen sich

Die Wege von Trainer Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt trennen sich. Die Frage lautet nur noch, ob per sofort oder erst nach Saisonende.

Laut «Bild» wird eine Krisensitzung zwischen dem österreichischen Coach und Sport-Vorstand Markus Krösche in den nächsten Tagen darüber entscheiden. Grundsätzlich wünscht man sich eigentlich, die Saison mit Glasner zu beenden. Mit dem DFB-Pokalfinale am 3. Juni steht noch ein grosses Highlight bevor.

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen ist aber auch eine sofortige Trennung nicht mehr undenkbar. In der Bundesliga läuft es in der Rückrunde gar nicht nach Wunsch, zuletzt kamen auch noch Nebengeräusche in Form eines Platzverweises und eines Ausrasters an einer Pressekonferenz hinzu. Ob und wie es mit Glasner weitergeht, ist daher unklar.

Spätestens im Sommer könnte der frühere Nagelsmann-Assistent Dino Toppmöller als Nachfolger folgen. Bei einer augenblicklichen Trennung ist auch eine Interimslösung bis Saisonende denkbar.

psc 8 Mai, 2023 15:27