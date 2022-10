Eintracht Frankfurt reagiert auf die Wechselgerüchte um Rafael Borré

Der kolumbianische Angreifer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt soll wegen seinen mangelnden Einsatzzeiten einen Wechsel im Winter anstreben. Jetzt reagieren die Klubverantwortlichen auf die Meldungen.

Von einem baldigen Abgang des 27-Jährigen will Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche nichts wissen, wie er in der «Bild» klarstellt: «Wir planen nicht, ihn im Winter abzugeben.» Borré ist vertraglich bis 2025 an Frankfurt gebunden. Laut einer Meldung der «Bild» wird der Berater des Torjägers demnächst nach Frankfurt reisen, um mit den Klubbossen die Situation des Stürmers zu besprechen.

Borré wurde in diesem Jahr im Sturmzentrum der Rang vom französischen Neuzugang Randal Kolo Muani abgelaufen.

psc 11 Oktober, 2022 09:06