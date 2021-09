Eintracht Frankfurt: Deshalb ist die Trennung von Amin Younes kompliziert

Amin Younes spielt bei Eintracht Frankfurt keine Rolle mehr und zählt bereits nicht mehr zum Kader des Bundesligisten. Unter Vertrag steht der 28-jährige Mittelfeldspieler aber weiterhin. Und dies könnte noch eine Weile so bleiben.

Eine Vertragsauflösung, wie in solchen Fällen sonst üblich, ist nämlich in der Personalie Younes laut “Bild” äusserst kompliziert. Grund dafür ist die Tatsache, dass der Spielgestalter lediglich von Napoli ausgeliehen ist. Bei den Italienern verfügt er noch über einen bis 2023 gültigen Kontrakt. Dennoch wird von allen Seiten eine Trennung angestrebt. Dazu müsste Younes einen neuen Klub finden. Die meisten Transferfenster sind zurzeit allerdings geschlossen. Gut möglich, dass Younes auch im Januar weiterhin einen gültigen Vertrag in Frankfurt besitzt.

psc 23 September, 2021 18:35