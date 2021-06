Eintracht: Noch keine Angebote für André Silva & Filip Kostic

Die sportliche Führung von Eintracht Frankfurt wird in diesem Sommer rundumerneuert. Einen grossen Kaderumbruch soll es allerdings nicht geben. Die Zukunft der offensiven Leistungsträger André Silva und Filip Kostic ist indes noch offen.

Beide haben erneut eine starke Saison hingelegt und entsprechende Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt. Wie Eintracht Frankfurts neuer Sportvorstand Markus Krösche gegenüber “kicker” betont, seien bislang aber noch keine konkreten Angebote für Silva und Kostic eingegangen. Mit deren Agenten hat er sich bereits ausgetauscht: “Ich habe mit beiden Beratern gesprochen. Es geht darum, die Sichtweise der anderen Seite kennenzulernen, sich auszutauschen, in aller Ruhe. Ich habe gelernt, dass man in solchen Situationen nie Druck aufbauen sollte, das ist eher kontraproduktiv”, sagt Krösche in der “Frankfurter Rundschau”.

Grundsätzlich ist für die Eintracht-Bosse klar, dass die beiden Topspieler ziehen gelassen werden (müssen), wenn Angebote einer gewissen Grössenordnung eintreffen: “Manchmal überholt die Entwicklung eines Spielers auch die Entwicklung eines Vereins. Dann muss man sich zusammensetzen und erörtern, ob der Zeitpunkt gekommen ist, den nächsten Schritt zu gehen.”

psc 3 Juni, 2021 16:01