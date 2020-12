Filip Kostic hat Entscheidung über Zukunft getroffen

Flügelspieler Filip Kostic hat eine Entscheidung über seine Zukunftsplanung getroffen.

Der 28-jährige Serbe stellt klar, dass er aktuell nicht über einen Wechsel nachdenkt und bei Eintracht Frankfurt weitermachen will. “Jetzt kann ich sagen, dass ich bleiben möchte. Ich bin Frankfurter”, so die klare Ansage von Kostic.

Ganz ausschliessen will der Angreifer einen Winterwechsel dann allerdings doch nicht: “Das kann ich nicht sagen, weil ich auch nicht weiss, was der Verein plant. Da müssen Sie Fredi Bobic fragen. Ich weiss nicht, ob der Verein Geld braucht. Aber ich weiss trotzdem nicht, was passiert.”

Kostic ist noch bis 2023 an die Eintracht gebunden. Bereits in der Vergangenheit tauchten immer wieder Wechselspekulationen auf, letztlich blieb der 35-fache Nationalspieler dann doch. In der Stadt und im Umfeld fühlt er sich jedenfalls sehr wohl: “Ich weiss nicht, was ohne Corona passiert wäre. Diese Pandemie macht alles kaputt. Aber meine Familie und ich sind sehr glücklich in Frankfurt. Meine beiden Kinder sind hier geboren, ich habe in dieser Stadt ein sehr gutes Gefühl. Hier erlebe ich die beste Zeit meiner Karriere. Auch in meinem weiteren Leben, in den nächsten 20, 30 Jahren, werde ich immer positiv an Frankfurt zurückdenken. Vielleicht werde ich auch später hier leben.”

psc 14 Dezember, 2020 09:21