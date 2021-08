Neuer Stürmer für Frankfurt: Carlos Vinicius vor der Ankunft

Nach den Abgängen von André Silva und Luka Jovic sucht Eintracht Frankfurt auch nach der Verpflichtung von Raffael Borré nach wie vor Verstärkung für die Offensive. In Carlos Vinicius könnte sie gefunden worden sein.

Der Stürmer von Benfica steht beim portugiesischen Spitzenklub auf der Abschussliste. Die Eintracht soll zunächst eine Leihe mit Kaufoption geboten haben, was allerdings auf zunächst wenig Gegenliebe stiess. Nun könnte aber ein Durchbruch in den Verhandlungen gelungen sein. Laut “Record” ist nun doch eine Leihe mit anschliessender Kaufoption im Gespräch. Diese soll 25 Mio. Euro betragen. Noch will Benfica allerdings die Champions League-Quali abwarten, wo die Portugiesen auf Spartak Moskau treffen und wo Vinicius noch eingesetzt werden könnte. Ein Transfer geht wohl frühestens nach dem Rückspiel in der kommenden Woche über die Bühne.

Vinicius steht bei Benfica bis 2024 unter Vertrag. In der letzten Saison spielte er auf Leihbasis für Tottenham.

psc 3 August, 2021 11:41