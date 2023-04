Frankfurt geht leer aus: Houssem Aouar einigt sich mit der AS Roma

Spielmacher Houssem Aouar läuft in der kommenden Saison wohl für die AS Roma auf.

Der 24-Jährige Mittelfeldspieler sucht eine neue Herausforderung und wird seinen Stammklub Olympique Lyon im Sommer verlassen. Eintracht Frankfurt zeigte grosses Interesse an einer Verpflichtung des französisch-algerischen Doppelbürgers, geht aber voraussichtlich leer aus. Laut Transferexperte Nicolo Schira hat Aouar am Ostermontag bereits den Medizincheck bei der AS Roma absolviert und ist sich mit den Giallorossi über einen Wechsel einig.

Demnach wird der langjährige OL-Profi in der italienischen Hauptstadt künftig ein Jahressalär von 2,8 Mio. Euro plus Boni kassieren.

psc 14 April, 2023 17:19