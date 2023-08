Gerüchte um Kolo Muani: Frankfurt-Trainer Toppmöller reagiert

Randal Kolo Muani soll sich mit Paris Saint-Germain einig sein. Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hofft aber weiter auf einen Verbleib.

Dino Toppmöller will, dass Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt bleibt. Der Coach der Hessen sagte am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Lok Leipzig (Sonntag, 15:30 Uhr): "Kolo ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er ist da. Ich gehe davon aus, dass er am Sonntag im Pokal aufläuft. Und dann müssen wir einfach abwarten, was bis zum 1. September passiert."

Frankfurts Trainer sei "relativ entspannt", was Kolo Muani anbelangt - "weil wir einen guten Kader haben. Gute Charaktere. Und wir wären alle froh, wenn Kolo bleibt". Vertraglich ist der französische Nationalspieler noch bis 2027 an die Eintracht gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Während der Stürmer bereits eine Einigung mit PSG besitzen soll, klopfte sein Berater laut "Sport1" zuletzt auch bei Real Madrid an.

adk 11 August, 2023 14:56