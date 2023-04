Glasner knöpft sich Reporter vor: «Ich lasse mich nicht provozieren»

Eintracht Frankfurt verliert mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen. Trainer Oliver Glasner gibt sich danach bedient und knöpft sich einen Reporter vor.

Seit nunmehr sechs Spielen in der Bundesliga wartet Eintracht Frankfurt auf einen Sieg, musste durch die Niederlage Bayer Leverkusen auf Platz sechs vorbeiziehen lassen. Sichtlich angespannt war die Stimmung nach Spielende bei Oliver Glasner. «Ich lasse mich heute nicht provozieren», entgegnete der Österreicher einem Reporter. Er war auf die vermeintlich mangelnde Handlungsschnelligkeit seines Teams angesprochen worden. Glasner dazu: «Jetzt ist Ostern, das ist ein Friedensfest, deswegen machen wir jetzt hier nichts mehr auf.»

Glasner kündigte an, seiner Mannschaft erst einmal zwei Tage frei zu geben. «Die Jungs haben sich das verdient, auch wenn wir heute verloren haben», sagte der Coach der Hessen, der sich auf die Feiertage im Kreise der Familie freute: «Wir werden Eier picken, das kennt ihr hier nicht, aber wir in Österreich machen das und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.» Von der Tabelle will er sich derweil nicht beirren lassen: «Ich schaue nicht auf die Tabelle, sondern nur auf das nächste Spiel.»

adk 9 April, 2023 11:43