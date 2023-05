Glasner will nach Pokalfinale über Zukunft entscheiden

Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende. Wohin, ist noch fraglich. Der Österreicher will sich noch Zeit lassen.

Oliver Glasner will erst nach dem DFB-Pokalfinale am 3. Juni gegen RB Leipzig eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. "Ich beschäftige mich jetzt ausschliesslich mit Eintracht Frankfurt. Ich finde, die Mannschaft, die Fans und die Stadt haben 100 Prozent Oliver Glasner bis zum letzten Spiel verdient", sagte der scheidende Trainer der Hessen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: "Ich fühle mich in der Pflicht."

Bei den Fans geniesst der Österreicher trotz seines feststehenden Aus Ansehen. "Es reicht, wenn ich zum Einkaufen gehe oder zum Bäcker, wo ich von vielen Menschen angesprochen werde, die mir viel Zuspruch geben", sagte er: "Natürlich entsteht in der einen oder anderen Situation ein bisschen Wehmut."

adk 18 Mai, 2023 15:00