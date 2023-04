Mario Götze meckert trotz Glasner-Ansage weiter und wird gesperrt

Noch vor wenigen Wochen betonte Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner öffentlich, dass Mario Götze die wiederholten Meckereien gegenüber den Unparteiischen einstellen müsse, um nicht ständig verwarnt zu werden. Genützt hat die Ansage herzlich wenig.

Bei der 1:3-Niederlage in Leverkusen am Samstag das gewohnte Bild: Götze meckert erneut und wird vom Unparteiischen mit Gelb belangt. Dieses Mal hat die Karte Konsequenzen. Weil es bereits die fünfte ist, muss der Angreifer am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Gladbach von der Tribüne aus zuschauen.

Eintracht-Coach Glasner reagierte auf die Nachfrage eines «Sky»-Reporters, was er zur neuerlichen Verwarnung gegen Götze sagt, im Anschluss an die Niederlage in Leverkusen leicht genervt: «Sie wollen mich provozieren. Wir haben Osterfrieden, alles Gute, schöne Ostern.»

Fakt ist: Das nächste Spiel der Hessen findet ohne Götze statt.

