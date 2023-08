Napoli will Jesper Lindström unbedingt verpflichten

Napoli zeigt sehr grosses Interesse an einer Verpflichtung von Flügelstürmer Jesper Lindström.

Der 23-Jährige steht noch bis 2026 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, möchte den Bundesligisten aber noch in dieser Transferperiode verlassen. Gemäss "Corriere dello Sport" hat Napoli Lindström als Ersatzkandidaten für Hirving Lozano ausgemacht, der in die MLS zum Los Angeles FC wechseln könnte.

Lindström würde nur dann nach Neapel wechseln, falls Lozano den italienischen Meister verlässt. Noch läuft er für die Eintracht auf, wo er in den beiden bisherigen Pflichtspielen in dieser Saison jeweils in der Startelf stand.

psc 21 August, 2023 14:27