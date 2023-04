Der neue Klub von Daichi Kamada könnte feststehen

Der japanische Mittelfeldspieler Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt im Sommer ablösefrei verlassen. Ein Klub hat sich bezüglich einer Verpflichtung des 26-Jährigen nun in die Pole Position gebracht.

Laut «Bild» deutet einiges darauf hin, dass Kamada in der kommenden Saison für Benfica aufläuft. Der portugiesische Topklub aus Lissabon will sich die Dienste am Spielmacher unbedingt sichern, da gleich mehrere Leistungsträger den Verein im Sommer verlassen werden.

Auch Atlético und englische Klubs mischten im Rennen um den langjährigen Eintracht-Profi mit, gehen aber offenbar leer aus.

psc 26 April, 2023 17:51