Perfekt: Eintracht übernimmt Dina Ebimbe fest von PSG

Éric Junior Dina Ebimbe bleibt langfristig in Frankfurt am Main. Die Eintracht zieht die Kaufoption für den bislang von Paris Saint-Germain ausgeliehenen Mittelfeldspieler.

Eintracht Frankfurt statt Éric Junior Dina Ebimbe mit einem Vertrag bis 2027 aus und überweist kolportierte 6,5 Millionen Euro an Paris Saint-Germain. Timmo Hardung, ab dem 1. Juli bei der Eintracht als Sportdirektor tätig, sagt: "Éric Junior hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, welch grosses Potential in ihm steckt. Wir freuen uns, dass er bei der Eintracht bleibt und darauf, zusammen mit ihm seine gute Entwicklung fortzuführen."

Der 22-Jährige lief in seiner ersten Saison bei den Hessen 28-mal auf, erzielte drei Tore und steuerte eine Vorlage bei.

Éric Junior Dina Ebimbe bleibt langfristig! 🙌🦅 Die Eintracht zieht die Kaufoption, wodurch der 22-jährige Franzose in Frankfurt bleibt. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 30, 2023

adk 30 Mai, 2023 12:34