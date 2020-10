Pirmin Schwegler könnte nach Frankfurt zurückkehren

Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler hat seine Aktivkarriere in diesem Sommer beendet. Nachdem er zuletzt in Australien tätig war, könnte er schon bald zu seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt zurückkehren.

Dort war der 14-fache Schweizer Nationalspieler zwischen 2009 und 2014 als Spieler tätig und während zwei Jahren auch Kapitän. Laut einem Bericht des “Wiesbadener Kurier” steht nun eine Rückkehr von Schwegler zum Bundesligisten im Raum. Dabei soll er eine Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand einnehmen. Analog zu jener, wie sie Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund oder Sascha Riether bei Schalke 04 derzeit ausführen. Beides sind auch Ex-Profis, die während ihrer Karriere bereits Führungsrollen in ihren Mannschaften übernahmen.

Schwegler hat noch während seiner Aktivkarriere ein Fernstudium in Sportmanagement und Marketing begonnen. Im Sommer erklärte er im “Blick” bereits, dass er zurück in den Fussball möchte und sich am ehesten eine Funktion im Management vorstellen könnte. Möglicherweise wird er eine solche schon demnächst übernehmen. In Frankfurt stehen ohnehin Veränderungen an: Sportdirektor Bruno Hübner muss im Sommer wohl gehen. Sein Abgang wird nicht 1:1 ersetzt. Stattdessen könnte Schwegler kommen.

psc 27 Oktober, 2020 16:04