PSG erhöht das Angebot für Kolo Muani

Paris St. Germain rechnet in dieser Saison nicht mehr mit Kylian Mbappé, der seinen Vertrag tunlichst nicht verlängern will. Stattdessen soll Randal Kolo Muani zum Verein stossen.

Der 24-Jährige erzielte zum Bundesliga-Auftakt von Eintracht Frankfurt im Derby gegen Darmstadt am Sonntag das einzige Tor zum 1:0-Sieg seines Vereins. Wie lange er noch für die Frankfurter stürmen wird, ist indes fraglich. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten erhöht PSG das Angebot für Kolo Muani. Ein erstes wurde vom Bundesligisten abgelehnt, wie Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag rund um die Partie der Frankfurter bestätigte.

Der Umfang soll bei rund 65 bis 70 Mio. Euro gelegen haben, was Krösche und Co. noch deutlich zu wenig ist. Ob die Pariser mit ihrer verbesserten Offerte erfolgreich sein werden, muss sich zeigen. Kolo Muani ist derzeit in jedem Fall das Transferziel Nummer 1 des Ligue 1-Vereins.

psc 21 August, 2023 10:04