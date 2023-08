Rafael Borré bei Eintracht Frankfurt vor dem Abgang

Der kolumbianische Stürmer Rafael Borré wird Eintracht Frankfurt in Kürze verlassen.

Der 27-jährige Angreifer steht zwar noch bis 2025 unter Vertrag, beide Seiten sehen aber keinen Sinn an einer weiteren Zusammenarbeit. Laut "Bild" hat Eintrachts Sport-Vorstand Markus Krösche die Ablöseforderung auf mittlerweile 7 Mio. Euro gesenkt. Aus Europa sollen Olympique Lyon und Olympiakos Piräus Interesse zeigen. Auch in Südamerika gibt es Vereine, die sich Borré krallen möchten. Ex-Klub River Plate könnte beispielsweise in den Poker einsteigen.

Der Kolumbianer wechselte im Sommer 2021 für 3,5 Mio. Euro vom argentinischen Traditionsklub zu den Hessen, spielte dort aber bereits in der vergangenen Saison nicht mehr die erste Geige im Angriff.

Auch sein argentinischer Teamkollege Lucas Alario (30) steht auf dem Sprung. Saudi-Klub Al-Ahli soll bereits ein Angebot platziert haben.

psc 8 August, 2023 15:57