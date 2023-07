Sebastian Rode plant für Sommer 2024 sein Karriereende

Mittelfeldspieler Sebastian Rode geht voraussichtlich in seine letzte Saison.

Der Kapitän von Eintracht Frankfurt kündigt sein Karriereende per Sommer 2024 an. "Ja, im nächsten Sommer ist Schluss. Ich will ja nach dem Fussball noch viele Jahre gesund mit meinen Kindern spielen können", sagt Rode in einem Gespräch mit der "Verlagsgruppe Rhein Main".

Der 32-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Insbesondere das Knie macht dem Mittelfeldprofi zu schaffen. "Es wird immer schwerer, die Leistung abzurufen und mitzuhalten. Das habe ich nach dem Urlaub wieder gemerkt. Es hat viel Kraft und Mühe gekostet, wieder hochzufahren", hält Rode mitten in der anstrengenden Saisonvorbereitung fest.

Stand jetzt wird der Spielmacher mit Ende seines aktuellen Vertrags in Frankfurt im Juni 2024 also auch die Profikarriere beenden.

