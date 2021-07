Für diese Summe darf Steven Zuber Eintracht Frankfurt verlassen

Steven Zuber hat bei Eintracht Frankfurt eine sehr schwierige letzte Saison hinter sich. An der Europameisterschaft sorgte er aber mit seinen Einsätzen für die Schweiz für Furore. Jetzt gibt es Interessenten für den Flügelspieler. Der Bundesligist hat den Preis für den 29-Jährigen festgelegt.

Laut “Bild” dürfte Zuber bei einem Angebot in Höhe von 5 Mio. Euro gehen. Unter dieser Ablöse will man den Offensivspezialisten nicht ziehen lassen. Interessenten gibt es offenbar einige: Norwich City, Dinamo Moskau und auch der FC Torino werden namentlich genannt.

Eigentlich wechselte der Rechtsfuss erst vor Jahresfrist in einem Tausch mit Mijat Gacinovic von Hoffenheim nach Frankfurt. Trainer Adi Hütter setzt aber vor allem in der Rückrunde kaum noch auf ihn. Unklar ist, wie der neue Trainer Oliver Glasner mit ihm plant. Von den Leistungen Zubers an der EM war dieser beeindruckt, wie er bereits mitteilte. Ob er künftig tatsächlich auf die Dienste des Ex-Winterthur- und GC-Juniors zählen kann, ist aber noch unklar. Vertraglich ist Zuber bis 2023 an die Hessen gebunden.

psc 16 Juli, 2021 16:43