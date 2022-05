Tottenham gibt Topangebot für Eintracht-Profi Filip Kostic ab

Tottenham will seine Mannschaft im Hinblick auf die kommende Saison verstärken. Angesichts der am Sonntag eingetüteten Champions League-Qualifikation sind grössere Investitionen möglich. Ein Transferziel ist Filip Kostic.

Nach Angaben des “Daily Express” bieten die Spurs für die Dienste des 29-jährigen Serben umgerechnet fast 30 Mio. Euro. Kostic steht in Frankfurt nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Dank dem Europa League-Sieg könnte er auch bei den Hessen in der Champions League spielen. Ob er diese Chance wahrnehmen will oder doch einen Abgang anstrebt, wie bereits vor Jahresfrist, wird sich weisen müssen.

Klar ist, dass er sein Salär bei einem Wechsel zu den Nordlondonern massiv erhöhen könnte.

psc 23 Mai, 2022 16:20